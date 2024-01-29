Возбуждено уголовное дело по факту аварии автобуса с детской хоккейной командой

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии с участием автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду. В результате ДТП погибло четыре человека, еще два 15-летних подростка находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В происшествии усматриваются признаки преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как уточнили «Новому Дню» в областном управлении СК, пока уголовное дело без фигурантов, ведется расследование. Известно, что автобус, перевозивший хоккейную команду, принадлежит компании из Новоуральска.

Напомним, утром 29 января пассажирский автобус Yutong выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Citroen. От удара обе машины съехали в кювет. По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо.

Трое взрослых, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте. Получивший тяжелые травмы тренер хоккейной команды «Кедр-2008» скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Еще двое пострадавших подростков увезли в больницу Екатеринбурга. Водитель автобуса был доставлен в медсанчасть Новоуральска, но отказался от госпитализации.

Выяснением обстоятельств ДТП занимаются полиция, прокуратура и следственный комитет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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