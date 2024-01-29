Минздрав: тренер хоккейной команды скончался в скорой помощи, двое детей госпитализированы

Тренер хоккейной команды, которая сегодня попала в ДТП, скончался в машине скорой помощи. Двое детей и водитель автобуса госпитализированы.
«Тренер команды умер в машине скорой медицинской помощи. Еще один взрослый и ребенок госпитализированы в центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в Екатеринбург», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.
Как ранее писал «Новый День», автобус ехал из Челябинска в Новоуральск. В 4 км от трассы Екатеринбург – Серов, на дороге в сторону Верх-Нейвинского, он выехал на встречную полосу и врезался в Citroen. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте.
По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Автобус вез детскую хоккейную команду, которая возвращалась с соревнований в Новоуральск. В салоне ехали 18 детей 15-16 лет с тренером.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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