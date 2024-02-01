В Новоуральске попрощались с погибшим в автокатастрофе хоккейным тренером Виталием Плешковым

В Новоуральске сегодня проходит церемония прощания с хоккейным тренером Виталием Плешковым. Он погиб 29 января в автокатастрофе с автобусом, который вез подростковую хоккейную команду «Кедр-2008» с соревнований домой. Мужчине было 67 лет.

«Виталий Алексеевич посвятил свой трудовой путь развитию новоуральского хоккея. Тренер, воспитавший немало игроков высокого уровня, прославивших нашу страну и город. Среди них: Алексей Макеев (игрок КХЛ, ХК «Автомобилист», неоднократно вызывался в команду сборной России по хоккею) и Роман Чемерикин (игрок ВХЛ, обладатель Кубка «Петрова» в составе ХК «Рубин»). Работал на совесть, горячо и преданно любил хоккей, верил в каждого своего воспитанника», – написал в соцсетях глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев.

В аварии погибли еще три жителя Новоуральска. Александр Ошурков, Никита Воробьев и Наталья Жаровская находились в автомобиле Citroen, в который врезался автобус с хоккеистами. Прощание с ними состоится завтра в похоронном доме, сообщили в администрации Новоуральска.

Напомним, в автобусе ехали 18 игроков в возрасте 15-16 лет в сопровождении тренера. Два подростка получили травмы, они находятся в детской больнице № 9 Екатеринбурга. Остальные дети не пострадали. ДТП случилось рядом с поселком Верх-Нейвинский. У автобуса на ходу лопнуло переднее колесо, он вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с «Ситроеном».

По факту аварии возбуждено уголовное дело, обвинения предъявлены водителю автобуса Игорю Миненко и директору транспортной компании Евгению Лобову. Оба заключены под стражу на время следствия.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

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