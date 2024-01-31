Суд арестовал водителя и владельца компании, перевозивших детскую хоккейную команду

Невьянский городской суд определил меру пресечения фигурантам уголовного дела по аварии автобуса с детской хоккейной командой «Кедр-2008».

Водитель автобуса Игорь Миненко арестован до 28 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Следователи считают, что мужчина превысил допустимую скорость при перевозке детей.

Владелец транспортной компании Евгений Лобов также будет находиться в СИЗО на время следствия, он заключен под стражу до 28 марта включительно. Предприниматель обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, перевозчик не обеспечил исправное техническое состояния автобуса, который перевозил юных хоккеистов. Гособвинитель указал в суде, что ранее Лобов уже привлекался к уголовной ответственности.

Автобус с хоккейной командой «Кедр-2008» из Новоуральска попал в аварию утром 29 января. По предварительной версии, у машины лопнуло колесо. Автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. Трое взрослых в легковой машине погибли на месте. Хоккейный тренер Виталий Плешков, сопровождавший подростков, умер в машине скорой помощи. Серьезные травмы получили два 15-летних игрока, оба госпитализированы, их увезли в Екатеринбург. Один из мальчиков в тяжелом состоянии.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/817933.html

Невьянск, Ангелина Сергеева

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