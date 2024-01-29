СК проверяет ДТП с детской хоккейной командой на признаки преступления

Следственный комитет по городу Невьянску проводит процессуальную проверку по факту дорожной аварии с автобусом, который перевозил детскую хоккейную команду. Следователи устанавливают, есть ли в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как ранее писал «Новый День», автобус перевозил 18 подростков, которые возвращались с соревнований вместе с тренером. По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо, он вылетел на встречку и врезался в Citroen. В результате ДТП погибли четыре человека: трое взрослых в легковой машине скончались на месте, тренер хоккейной команды умер по дороге в больницу. По данным минздрава, еще двое пострадавших ребенка и один взрослый госпитализированы.

Проверка обстоятельств аварии находится на контроле руководства свердловского следственного комитета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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