Суд смягчил меру пресечения водителю автобуса по делу о ДТП с хоккейной командой «Кедр»

Невьянский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста виновников аварии с детской хоккейной командой «Кедр». В ДТП погибли четыре человека, два подростка получили серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, водителю автобуса Игорю Миненко изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на 1 месяц. Владелец транспортной компании Евгений Лобов останется в СИЗО, его арест продлен по 28 апреля включительно.

Фото: Невьянский городской суд

Страшная авария произошла утром 29 января рядом с поселком Верх-Нейвинский. Автобус Yutong перевозил 18 игроков хоккейной команды «Кедр-2008» и их тренера – они возвращались с соревнований в Новоуральск. На трассе у автобуса лопнуло колесо, он вылетел на встречную полосу, где врезался в Citroen. В легковом автомобиле были двое мужчин и женщина – они погибли на месте. Тренер Виталий Плешков умер по дороге в больницу. Два 15-летних игрока получили травмы, один из мальчиков две недели находился в коме.

Напомним, 60-летний Игорь Минин обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 54-летнему индивидуальному предпринимателю Евгению Лобову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Невьянск, Ангелина Сергеева

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