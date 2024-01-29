В Екатеринбург прибыла последняя партия белорусских троллейбусов

В Екатеринбург в полном объеме поступила партия белорусских троллейбусов, которые город закупил в 2022 году. Доставка 51 машины растянулась на 11 месяцев. Последние заказанные троллейбусы въехали в Орджоникидзевское троллейбусное депо в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Доставляют троллейбусы в Екатеринбург тралами. Дают им согреться с дороги и загоняют на мойку. Под новый подвижной состав в депо оборудованы специальные мойки и «канавы». После высыхания машин начинается процесс их доукомплектования специальным оборудованием: проводится наладка всех систем, установка камер видеонаблюдения, валидаторов в салон и в кабину водителя, а также подключение к навигации. Последнее происходит удаленно – специалисты подключаются к бортовым системам троллейбуса через интернет. Далее начинается обкатка. Каждая машина должна пройти минимум 50 километров без замечаний. В тестовом режиме троллейбусы работают без пассажиров», – описали процесс подготовки новых троллейбусов специалисты Гортранса.

По словам заместителя директора Орджоникидзевского троллейбусного депо Владимира Ситникова, процесс подготовки нового подвижного состава может занять от двух недель. Параллельно с подготовкой троллейбусов идет обучение водителей. Особенности эксплуатации новых машин водители изучают за 18 учебных часов, сообщил мастер производственного обучения Иван Ермилов.

Поступившие ранее белорусские троллейбусы уже курсируют на маршрутах № 34 (Сулимова – Горбольница № 7), № 37 (Академическая – Посадская), № 28 (Академгородок – ЦПКиО) и № 31 (Химмаш – Ж/д вокзал). Низкопольные машины могут перевозить около 100 пассажиров, оборудованы пандусами, имеют кондиционеры и USB-зарядки. Удлиненный автономный ход позволяет новым троллейбусам ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети.

Отслужившие старые городские троллейбусы отправят на запчасти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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