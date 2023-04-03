Старые троллейбусы Гортранса отправят на запчасти

В муниципальном Гортрансе рассказали, что станет со старыми троллейбусами, которые заменят на новые белорусские машины, закупленные к 300-летию Екатеринбурга.

Директор предприятия Сергей Нугаев сообщил, что решение об использовании выбывших троллейбусов пока не принято. Самые старые будут списаны и пойдут на запчасти к имеющимся в автопарке машинам.

Напомним, мэрия заключила контракт на закупку 49 троллейбусов белорусского производителя «Белкоммунаш» в 2022 году. Из-за санкций сроки поставок откладывались дважды, поэтому первые две машины прибыли в Екатеринбург только в конце марта. Недостающий 50-й троллейбус городские власти заказали весной этого года у российского производителя из Вологды. Это будет модель «Авангард» стоимостью 31,6 миллиона рублей. Его ожидают в ближайшее время.

На обновление троллейбусного парка администрация Екатеринбурга получила 1 миллиард рублей из федерального и областного бюджетов. Поставка всех 50 машин завершится в 2023 году. Новые низкопольные троллейбусы с удлиненным ходом планируется пустить по новым и отдаленным районам Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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