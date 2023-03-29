В Екатеринбург прибыли первые 2 из 50 белорусских троллейбусов (ФОТО)

В Екатеринбург из Минска доставлены первые 2 из 50 троллейбусов завода «Белкоммунмаш», закупленных городом для обновления парка общественного транспорта.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «В последний раз столица Урала получала новые троллейбусы более десяти лет назад. Сегодня к нам поступает пополнение принципиально нового технического уровня, которое обеспечит пассажирам высочайший комфорт: пандусы для маломобильных граждан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. Удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети», – написал Орлов.

Новые троллейбусы пойдут в Академический, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7, а также по старейшему троллейбусному маршруту в городе «Химмаш» – «Ж/д вокзал».

В пресс-службе мэрии добавляют, что троллейбусы могут проехать на автономном ходу до 20 километров на базе современных накопителей электроэнергии. В вагоне может находиться до 83 человек: количество мест для сидения – 30, из них 10 – на низком полу без дополнительных ступенек для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детьми.

Кабина водителя отличается эргономичностью и имеет современный дизайн, оборудована регулируемым сидением с пневмоподвеской, а также отдельной системой кондиционирования и отопления. На пульт водителя выводится информация о состоянии троллейбуса, а при помощи системы видеонаблюдения, которая включает как внутренние, так и наружные камеры, можно наблюдать за ситуацией в салоне и состоянием токоприемников.

Как уже сообщал «Новый День», контракт на закупку 49 троллейбусов белорусского производителя «Белкоммунаш» мэрия заключила в 2022 году, аукцион на закупку недостающего 50-го троллейбуса состоялся 2 марта. Первые машины должны были поступить еще в декабре, но сроки сдвинулись из-за того, что белорусское предприятие попало под западные санкции. Тем не менее, в юбилейный год в Екатеринбург придут все 50 машин.

На закупку 50 троллейбусов Екатеринбург получил 1 миллиард рублей из федерального и областного бюджетов. Мэрия проводила онлайн-голосование среди горожан по выбору цвета для нового общественного транспорта. Жители захотели, чтобы троллейбусы были синими.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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