Первая поставка белорусских троллейбусов в Екатеринбург ожидается в марте

Власти Екатеринбурга ожидают первую поставку новых троллейбусов в марте. Об этом сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин на встрече с журналистами.

Контракт на закупку 49 троллейбусов белорусского производителя «Белкоммунаш» мэрия заключила в 2022 году, аукцион на закупку недостающего 50-го троллейбуса состоялся вчера. Первые машины должны были поступить еще в декабре, но сроки поставки постоянно сдвигаются. Алексей Прядеин заверил, что к 300-летию Екатеринбург получит большую часть машин.

«К сожалению, белорусские производители так же работают в условиях санкций, как и российские. И у них такие же проблемы с комплектованием. С троллейбусами все понятно – мосты, двигатели и большая часть электроники раньше были немецкими, а сейчас заменяются на китайские аналоги. Доставить комплектующие из Китая – непростая история. Например, батареи, которые обеспечивают автономный ход, считаются опасным грузом и могут перевозиться только автотранспортом. Мы находимся в постоянном контакте с белорусским предприятием и поставщиком. Думаю, все будет хорошо, и в марте мы уже получим первую партию. Ранее планировалось, что каждый месяц будет приходить по 3-4 машины, но надеюсь, производитель нагонит график, и в одной партии троллейбусов будет больше. Дело в том, что сложную технику нельзя сразу выпускать на линию. Нужно время, чтобы обучить водителей», – рассказал чиновник.

Как ранее писал «Новый День», на закупку 50 троллейбусов Екатеринбург получил 1 миллиард рублей из федерального и областного бюджетов. Мэрия проводила онлайн-голосование среди горожан по выбору цвета для нового общественного транспорта. Жители захотели, чтобы троллейбусы были синими.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»