Поставка новых троллейбусов в Екатеринбург снова отложена

Власти Екатеринбурга до сих пор не получили первую партию троллейбусов от белорусского производителя «Белкоммунмаш». Поставка нового транспорта ожидалась в конце февраля, но сроки вновь перенесли.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, задержка вызвана производственными причинами. Белорусское предприятие вовремя не получило импортные комплектующие. Новые сроки поставок пока не озвучены, но в городской администрации все же рассчитывают получить первые троллейбусы уже в марте.

Напомним, закупка 50 новых троллейбусов планировалась к 300-летию Екатеринбурга. Летом 2022 года город получил 1 миллиард рублей из федеральной казны на эти цели, а осенью мэрия устроила онлайн-голосование по выбору цвета для нового транспорта. Изначально сообщалось, что первую половину троллейбусов Екатеринбург получит до конца 2022 года, но затем сроки поставок перенеслись на конец февраля, а теперь снова – на неопределенный срок.

«Это комфортные троллейбусы с отоплением и кондиционером, с возможностью подзарядить телефон. Они будут синего цвета – такой цвет выбрали сами горожане. А самое главное: новые троллейбусы могут проехать 20 километров без контактной сети. Это позволит нам по-новому формировать транспортные маршруты, особенно в новых микрорайонах города», – рассказывал ранее глава города Алексей Орлов. Он же отмечал, что город планирует получать по 3-5 машин в месяц. Таким образом, поставки троллейбусов должны были растянуться на весь 2023 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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