«Теперь кошмарят клиентов», – эксперт по защите прав потребителей раскритиковала мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса негативно сказался на потребительском рынке. Пользуясь послаблением, некоторые предприниматели и компании чувствуют безнаказанность и начинают «кошмарить» своих клиентов, заявила директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева. Ее слова вызвали дискуссию в городской думе.

В прошлом году Екатеринбургский центр рассмотрел более 4,5 тысяч обращений горожан по поводу нарушения их потребительских прав. Самые частые жалобы – обман со стороны сервисных центров по ремонту бытовой техники и проблемы с получением заказа в онлайн-магазинах. Наиболее громким стало дело блогерши Екатерины Улановой, которая обвиняется в крупном мошенничестве. Ущерб от ее действий оценивается в несколько миллионов рублей, сообщила Янина Голубева на заседании комиссии ЕГД по экономическому развитию.

«Эту ситуацию мы наблюдали давно. Были определенные метки, что человек не будет исполнять свои обязательства. Сегодня есть огромное количество дел в судах, огромное количество неисполненных судебных решений. Но Уланова продолжает вести бизнес, в ее телеграм-канале идут продажи. К сожалению, у нас настолько беззубы правоохранительные органы и служба судебных приставов. Обвиняемая не изолирована от общества. Это абсолютная безнаказанность ведет к тому, что со временем пострадавших будет еще больше», – отметила Голубева.

С этим не согласился заместитель прокурора Екатеринбурга Артем Варданян. Он заявил, что в отношении Улановой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, блогерша находится под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться техникой, поэтому вряд ли она сама ведет телеграм-канал. Также представитель прокуратуры отметил, что когда в Роспотребнадзор поступает десятки и сотни жалоб потребителей – это повод обратиться в полицию.

«Мы так и делаем. Например, когда поступают обращения на сервисные центры, которые обманывают. Если компания работает полулегально или зарегистрированп где-то там, у нее на счету нет ни копейки, как с нее взыскать деньги? В этих случаях мы советуем людям обращаться в полицию. И таких заявлений очень много. К сожалению, реальных уголовных дел, доведенных до суда, мы не видим», – продолжала настаивать Янина Голубева. По ее мнению, ежегодный рост числа жалоб на недобросовестных коммерсантов связан еще и с тем, что в России действует мораторий на проверку бизнеса. «Говорят, что кошмарить бизнес нельзя, но тогда получается, что можно кошмарить потребителя. На мой взгляд, это неправильно», – отметила директор центра защиты потребителей.

Начальник Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина поддержала коллегу. «Парадоксально, но даже крупные компании не хотят добровольно исправлять элементарные нарушения прав потребителей. Они реагируют только после претензии Роспотребнадзора. Как будто надо назидательно по каждому нарушению указывать», – отметила она.

За бизнес вступился депутат Сергей Козлов. Он заявил, что Роспотребнадзору ничего не мешает проводить проверки на предприятиях вне очереди, если есть информация о нарушениях. Но ужесточать контроль за всеми, «вводить гильотину» не нужно. В ответ Янина Голубева предложила посмотреть, какая будет муниципальная статистика нарушений прав потребителей к концу 2024 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube