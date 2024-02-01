В Кольцово рассказали, на какие курорты уральцы чаще всего летали в январе

Самыми популярными курортными направлениями января с вылетами из Екатеринбурга стали Сочи, Минводы, Дубай и Пхукет. Только в Сочи за месяц слетали около 50 тысяч человек.

«Наиболее популярным туристическим направлением из международного аэропорта Кольцово в первый месяц года стал курортный Сочи (больше 47,4 тысячи пассажиров). За ним с существенным отрывом следуют Дубай (более 17 тысяч пассажиров), Пхукет (15,9 тысячи пассажиров) и Минеральные Воды (более 15,6 тысячи человек)», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего зимой из Екатеринбурга можно улететь по 75 направлениям, из которых 25 – зарубежные. Востребованы у туристов также Тбилиси, Стамбул, Шарджа, чартерные рейсы в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Паттайю, Шри-Ланку.

Как ранее писал «Новый День», туристы из Екатеринбурга активно раскупают туры на ближайшие месяцы. По данным туроператоров, на февраль уже нет свободных мест на рейсы в Юго-Восточную Азию, также огромный спрос на ОАЭ. На лето сейчас идет активное бронирование российских курортов и Турции. На первые спрос по акции вырос на 40%, на Турцию – в 2-3 раза.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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