На российском ТВ перестали показывать «День сурка»

Из эфира российских телеканалов пропала классическая американская комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем. Ранее по сложившийся традиции этот фильм ежегодно транслировался 2 февраля. Из-за отзыва прав на показ «День сурка» теперь невозможно найти даже в платных российских онлайн-кинотеатрах.

Фильм 1993 года повествует о телевизионном журналисте Филе Коннорсе, который каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но однажды он попадает во временную петлю, и теперь на календаре Фила каждый день одна и та же дата – 2 февраля. Кино стало культовым, а выражение «День сурка» – крылатым.

После выхода фильма в прокат в России также появилась шуточная традиция определять приход весны по поведению животных. Например, в качестве «вестника весны» в Екатеринбургском зоопарке сегодня будет выступать еж. В 2022 году погоду предсказывал бинтуронг Сантье, в 2021 году – белка Гилиан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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