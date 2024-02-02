СМИ: медиаменеджера Игоря Мишина уволили из МТС незадолго до «голой вечеринки»

Медиаменеджер Игорь Мишин, которого в Екатеринбурге помнят как основателя телекомпании «4 канал», больше не работает в «МТС Медиа».

Об этом стало известно сегодня на суде по иску к МТС из-за печально знаменитой «голой вечеринки». Представитель компании заявил в суде, что Игорь Мишин был уволен незадолго до похода в клуб «Мутабор», пишут РИА «Новости». Участники процесса привели материалы, согласно которым Мишин покинул пост вице-президента МТС в марте, а незадолго до вечеринки его уволили с должности руководителя «МТС Медиа».

Как уже писал «Новый День», 21 декабря прошлого года в клубе «Мутабор» состоялась скандальная вечеринка, на которой отметились многочисленные знаменитости – Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева и другие. Через несколько дней на организаторов подали в суд. Представитель истцов заявил: «Потребуем компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей за вечеринку, которая была проведена 21 декабря 2023 года. Мы считаем, что в результате такого мероприятия был причинен значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения их достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей».

Основатель группы «Земляне» и акционер «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев акцентировал внимание на том, что в клубе был и Игорь Мишин. «Интересна роль Игоря Мишина из МТС, который являлся идеологом этого креатива и засветился на фото с вечеринки. Какую ответственность понес этот горе-руководитель?» – задавался вопросом Киселев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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