Скандал с «голой вечеринкой» снова разгорается: имена организаторов вакханалии ведут к кабинетам кремлевских чиновников

Резонансный скандал с «голой вечеринкой» может получить не менее громкое продолжение. Как выяснили журналисты портала «Новороссия», организаторы этой вакханалии и ресурсы, оказавшие инфоподдержку, связаны напрямую с башнями Кремля. Упоминаются фамилии очень влиятельных персон, и это теперь никак не скрыть.

РИА «Новый День» приводит эту любопытную публикацию полностью:

Пламя пожара, который вызвала «олмост нэйкед пати» Ивлеевой, бушует до сих пор. И каждый раз полыхает все новыми оттенками в зависимости от очередных подробностей о шабаше в «Мутаборе», которые всплывают в Сети. Неожиданно выяснилось, что мероприятие могло быть частью стратегии продвижения крупнейшей сетевой компании, принадлежащей одному из политических топов России. Теперь все думают над вопросом, насколько родители юных мажоров в курсе шалостей своих деток.

На этот раз масла в огонь подлил музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» и акционер «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев. В своем открытом заявлении он прямо спрашивает, почему все камни летят непосредственно в звезд-участников мероприятия, в то время как организаторы не были названы и остаются в тени?

О каких организаторах речь – давайте разберемся.

Кукловоды ушли в сумрак

Киселев подчеркивает, что Лолита, Киркоров и Билан – это лишь жертвы собственной узнаваемости и популярности; нет ничего удивительного в том, что праведный гнев общества обрушился именно на них. Их очень удобно использовать в качестве медийного щита – весь огонь они примут на себя, а организаторы в следующий раз предстанут перед своими партнерами «все в белом».

«А кто же организаторы этого мероприятия? Тут тебе и МТС в лице Игоря Мишина, и представитель руководства ВКонтакте Сидорков, и топ-менеджер Яндекса Дмитрий Викулин. И далее по восходящей на горизонте какие любопытные фамилии значатся. Но интересна роль Игоря Мишина из МТС, который являлся идеологом этого креатива и засветился на фото с вечеринки. Какую ответственность понес этот горе-руководитель?» – перечисляет Киселев.

Основатель «Землян» является человеком осведомленным и авторитетным, а потому без надобности слов на ветер бросать бы не стал. Представленный им список фамилий и правда выглядит очень любопытно.

Константин Сидорков – директор по развитию музыкальных проектов ВКонтакте.

Дмитрий Викулин – директор по маркетингу и развитию бренда Yandex Ultima Plus. Отвечает за работу с премиальной аудиторией Яндекса.

Игорь Мишин – вице-президент Академии российского телевидения, бывший генеральный директор ТНТ. В настоящее время занимает пост вице-президента МТС. Именно он является основателем «МТС Медиа», то есть отвечает за качество медийного продукта, производимого компанией. Сам он говорил, что одной из основных задач является создание «оригинального контента».

Ну очень оригинальный контент

Наверняка многие заметили, что в последнее время ВК активно скупает баннерную и контекстную рекламу своих проектов в Сети. Там и стендапы, и музыкальные конкурсы певцов-любителей. Перед компанией стоит цель раскрутить свой платный сервис VK Музыка, запоздало конкурирующий с Яндекс.Музыка, – очевидно, это задача не из легких, и для её решения, похоже, решили пуститься «во все тяжкие».

Очевидно, «голая вечеринка» – как раз из этой оперы. И, судя по запредельному уровню хайпа, цель можно считать достигнутой.

Все вышеперечисленные «топ-менеджеры» отвечают не за эффективность вверенных компаний и не за финансовые показатели, их стезя – это скорее идеология, а именно идеология агрессивного продвижения своего контента на рынок. И целью этой идеологии в первую очередь являются юные неокрепшие умы, молодежь. Киселев называет «Яндекс» и «ВКонтакте» компаниями, стремящимися быть лидерами молодежной культуры.

Засветились на вечеринке и такие персонажи, как дочь депутата Госдумы от Красноярского края, вице-президента Русского географического общества Ксения Чилингарова. На одной кровати с Ивлеевой позировала супруга девелопера Павла Те (по слухам, близкого к Собянину) Ольга Карпуть.

Киселев задается справедливым вопросом – а почему этих людей вообще не упоминают в связи со скандалом? «Кишка тонка, ладошки похолодели», – иронизирует он.

Чем выше по иерархии, тем страшнее

Блогер Вадим Манукян подчеркивает, что медийный интерес к подобного рода скандальным мероприятиям вспыхивает именно потому, что участие в них принимают известные люди, мастодонты шоу-бизнеса.

«Если бы речь шла о каких-то организаторах, компаниях, то это вызвало бы лишь узкопрофессиональный интерес. Обсуждалось бы все это только внутри специализированных Telegram-каналов, которые занимаются политической аналитикой. Естественно, это никогда бы не всплыло в инфополе: кто организатор, чьи баннеры висели в помещении клуба. Что касается организаторов, для них это действительно неудобная информация. Потому что они не могут заранее предугадать, кто из гостей каким образом себя поведет», – рассуждает эксперт.

Манукян объяснил развернувшийся скандал «эксцессом исполнителя». Во-первых, приглашенные звезды были в провокативных костюмах (примерно в таких же одеяниях они выступают и на других закрытых мероприятиях, корпоративах и вечеринках), а во-вторых, ситуация вышла из-под контроля из-за того, что произошло смешение топовых звезд и исполнителей, чьи имена мало кто знает. По словам блогера, это был «очень неумный ход».

«Теперь организаторы вынуждены пожинать его плоды. Это прежде всего репутационные потери. Конечно, в инфополе об этом не говорится, потому что, повторюсь, это обсуждается в профильных Telegram-каналах. Публике это неинтересно, именно по этой причине многие крупные компании остаются всегда в тени. Широкой публике известен Киркоров – поэтому о нем и говорят. До этой вечеринки даже Ивлееву особо никто не знал. Для нее, может быть, это и не самый хороший пиар, но тем не менее, пиар», – заметил общественник.

А папа в курсе?

Чтобы понять, кого имел в виду Киселев, к гадалке ходить не надо. Совладельцем «ВКонтакте» является холдинг «Газпром-Медиа», а генеральным директором – Владимир Кириенко. Да-да, сын того самого первого заместителя главы администрации президента. Манукян полагает, что Кириенко-младший вряд ли предупредил отца о своих планах устроить шабаш в разгар СВО.

«Сейчас такое время, что никто не ставит никого в известность. Потому что это было частное мероприятие, которое стало публичным благодаря всем этим видео и фото, оказавшимся в Сети. Без всего этого о вечеринке никто ничего бы даже и не узнал. Но я абсолютно уверен в том, что по итогу кто-то подставил очень серьезных людей. Это совершенно точно», – заключил спикер Новороссии.

Напомним, несмотря на заявленный частный характер вечеринки, туда были приглашены многие журналисты, и по ходу мероприятия никто не препятствовал фото и видеосъемке.

Забыли о Родине

Манукян отметил, что ситуация вокруг «голой вечеринки» вызвала общественный резонанс настолько жесткий, что комментировать эту тему пришлось даже президенту России Владимиру Путину. Прежде всего потому, что сейчас на Украине идет СВО, и на фоне лишений и жертв, которым подвергаются наши воины и их семьи, на эту вечеринку трудно было не обратить внимания. Отреагировали и бойцы, и их реакция, разумеется, была не радостной.

А дальше возникают вопросы, которые заставляют быть предельно аккуратным в формулировках.

Дети нашей элиты воспитываются, кх-гм, совсем в другом измерении?

Ну ладно, Лиза Пескова – француженка.

Ну ладно, Даниил Соловьев (сын того самого телеведущего) – британец, фотомодель, красит ногти.

Дети сенатора Косачева – шведы.

Сыновья главы РЖД Владимира Якунина живут в Англии и Швейцарии. И, кажется, неплохо живут.

Сын сенатора Елены Мизулиной – бельгийский юрист.

…

Если бы это было исключение, можно было понять. Отцы не в ответе за грехи своих детей, хотя сомнения возникают.

Но что, если это у них правило?

Чего мы еще не знаем о тех, кто нами правит?

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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