На блогера Ивлееву за «голую вечеринку» подали иск на миллиард рублей

Адвокат Владислав Атаманюк во вторник, 26 декабря, заявил, что в Хамовнический районный суд Москвы против блогера Анастасии Ивлеевой, устроившей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе Mutabor, подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд. рублей за «попрание традиционных семейных и культурных ценностей миллионов россиян», – сообщают «Известия».

В интервью изданию Атаманюк сказал: «Потребуем компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей за вечеринку, которая была проведена 21 декабря 2023 года. Мы считаем, что в результате такого мероприятия был причинен значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения их достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей».

«Если указанную сумму удастся взыскать с Ивлеевой, то все эти деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине», – заявил адвокат.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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