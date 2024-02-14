Родившейся в самолете девочке выдали свидетельство о рождении в небе

Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила выдать уникальный документ девочке, которая появилась на свет в самолете, летевшем из Жуковского в Душанбе.

В «свидетельстве о рождении в небе» указаны дата, время, высота, номер борта, ряд кресел, а еще координаты, которые были спроецированы на землю, чтобы позже ребенок смог посетить место своего появления на свет. «Всегда стоит помнить, что роды в самолете – это рискованно, на последних сроках беременности лучше воздержаться от полетов», – добавили в авиакомпании.

Напомним, 10 января на рейсе авиакомпания «Уральские авиалинии» родила одна из пассажирок. Девочка появилась на свет здоровой, роженице помогали бортпроводницы, а растроганные пассажиры даже собрали новорожденной около 50 тысяч рублей на приданое. Однако у истории оказалась грустная завязка.

Роженица рассказала журналистам, что она замужем уже два с половиной года. Ее муж живет в Подольске – он уехал в Россию из Таджикистана на заработки. Женщина постоянно живет в Душанбе, периодически приезжала к нему, и они жили вместе по несколько месяцев. В начале января жена с дочерью в очередной раз прилетела к мужу, она была уже на девятом месяце беременности. Муж не пустил ее на порог, заявив, что теперь живет с другой женщиной. Супруге ничего не оставалось, как купить билет на обратный рейс, чтобы вернуться к родным. От волнения роды у нее начались прямо в самолете.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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