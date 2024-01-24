Родившая на рейсе «Уральских» пассажирка рассказала, почему решилась лететь на сносях

В начале января не рейсе авиакомпания «Уральские авиалинии» родила одна из пассажирок. Самолет летел из столичного Жуковского в Душанбе. Девочка родилась здоровой, роженице помогали бортпроводницы, а растроганные пассажиры даже собрали новорожденной около 50 тысяч рублей на приданое. Однако у истории оказалась грустная завязка. О ней порталу «НЭН» рассказала сама женщина. Оказалось, она рискнула подняться на борт на сносях из-за мужа.

«Я замужем уже два с половиной года. Мой муж живет в Подольске – он уехал в Россию из Таджикистана на заработки. Я живу в Душанбе, периодически приезжаю к нему, и мы живем вместе по несколько месяцев. У нас есть старшая дочь, ей год и полтора месяца. Муж не хотел, чтобы у нас родился еще один ребенок: он уговаривал меня сделать аборт. В начале января я с дочерью в очередной раз прилетела к мужу, я была уже глубоко беременна: 26-29 января планировались роды. Я прилетела ночью, доехала на такси от аэропорта до дома. Но муж не пустил нас с дочерью на порог: он сказал, что [теперь] женат на женщине из России и что если я не уйду, то он отнимет у меня нашу старшую дочь», – рассказала женщина.

Она сообщила обо всем своим родным, и те купили билет на самолет и оплатили такси до аэропорта. Однако из-за волнения у женщины еще до посадки отошли воды. «Я плакала и очень переживала из-за случившегося. Уже на регистрации я почувствовала, что мое белье промокло: потом стало понятно, что это отошли воды. Я зашла в самолет и заняла свое место, дочь была у меня на руках. Во время взлета я почувствовала очень болезненные схватки, но не стала кричать, я терпела боль. Женщина, которая сидела рядом со мной, спросила, нормально ли я себя чувствую. Я ответила, что не понимаю, что со мной происходит. Она сразу позвала стюардессу. Та стала очень вежливо и спокойно спрашивать, как она может мне помочь. Мне сразу стало спокойнее», – рассказала пассажирка.

Последующая история известна – для женщины освободили ряд кресел, бортпроводники закрыли роженицу шторами, осмотрели ее. Также в родах помогала одна из пассажирок, у которой есть медицинское образование. «Я помню, как они попросили кого-то в самолете не снимать меня на камеру. Когда я легла и кто-то из проводниц решил меня осмотреть, выяснилось, что головка ребенка уже видна. Мне сказали немного потужиться и успокоили меня. Все произошло очень быстро. Пока стюардессы обработали руки спиртом и надели маски, ребенок уже почти вышел. Мне кажется, все заняло минут пять или десять.

Они вытащили ребенка, нашли подходящие ножницы и перерезали пуповину. Мне сказали не вставать. Через полчаса из меня вышел послед. Они даже чуть-чуть помыли дочку. Один пассажир подарил нам два банных полотенца, чтобы мы укутали ребенка, и я положила дочку на грудь», – рассказала женщина.

По ее словам, у нее не было молока, поэтому ребенка покормила грудью одна из пассажирок, которая оказалась кормящей матерью. «Пилот по связи поздравил меня с рождением дочери. Он сказал, что у нас на борту накануне старого Нового года родилась красивая девочка, и предложил собрать ей приданое. Сначала на приданое собрали деньги сами пилоты, а потом к ним присоединились пассажиры. Меня оставили лежать на креслах, стюардессы принесли мне сладкий чай и шесть сэндвичей. Ребенком и моей старшей дочкой они сами занимались до приземления – играли с ней и развлекали. Как только самолет приземлился, меня первую отправили в аэропорт на кресле-каталке, помогли найти багаж, отдали мне приданое – дочка получила больше 50 тысяч рублей. Так я оказалась в медпункте аэропорта Таджикистана, а потом в больнице. Дочка родилась совершенно здоровой», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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