На рейсе «Уральских авиалиний» родился ребенок (ФОТО)

Бортпроводники рейса «Уральских авиалиний» приняли роды у пассажирки. В ночь на 10 января на борту самолета U6-2441, летевшего из Жуковского в Душанбе, на свет появилась девочка.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, сразу после набора высоты одна из женщин начала сильно кричать. На помощь ей бросились стюардессы и медсестра из числа пассажиров. Как оказалось, у кричавшей женщины отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовили набор для родов.

«Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе, а в 2:55 родился послед. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось. Маму с малышкой по прилете в аэропорт Душанбе мы передали скорой помощи. Расчувствовавшиеся пассажиры собрали для новорожденной «приданое» прямо на борту: 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони», – рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова.

Помимо нее роды во время перелета провели бортпроводники Надежда Ивакина и Анастасия Пирогова. Авиакомпания также выразила признательность профессионализму медицинской сестры Мадины.

Это уже не первый случай рождения детей в самолетах. Так, 29 декабря 2022 года на рейсе Жуковский – Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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