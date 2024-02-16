Из Екатеринбурга во Вьетнам запустят еще один рейс через Казахстан

В апреле из Екатеринбурга запустят еще один рейс во Вьетнам – в Нячанг. Самолеты будут летать с технической остановкой в Казахстане.

Полетную программу с 11 апреля заявила чартерная авиакомпания Sunday Airlines и один из казахских туроператоров. Вылеты из Екатеринбурга будут осуществляться раз в 10-11 дней по понедельникам и четвергам. Самолет будет делать техническую остановку в Алматы для дозаправки. Пассажиры выходить из салона не будут. Время в пути составит примерно 11 часов.

По данным турагентства Friends Travel, на апрель стоимость туров начинается от 222 тысяч рублей на двоих за 10 дней в отеле 3-4* (завтраки). Отдых в отелях 5* обойдется в 300 тысяч рублей. Добавим, что с октября 2023 года из Екатеринбурга уже летают рейсы во Вьетнам – на остров Фукуок. Полеты осуществляет также казахская компания, самолеты делают техническую остановку в Таразе. Направление пользуется огромным спросом: на февраль билетов не было еще в середине января.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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