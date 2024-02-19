«Слово пацана» по-уральски: экс-соратник Ройзмана* написал книгу о бандитах 90-х

Экс-президент фонда «Город без наркотиков» и бывший друг Евгения Ройзмана* Андрей Кабанов написал книгу, которая запросто может стать основой для аналога «Слова пацана» с уральским колоритом.

Рукопись про криминальный Екатеринбург 1990-х носит рабочее название «Все совпадения случайны». Книгу готовят к передаче в издательство.

Андрей Кабанов уже пояснил, чем криминальный Екатеринбург отличался от Казани: «Говорить «банды Екатеринбурга» было бы неверно: банды – это улица. Вот в Казани были банды. А у нас действовали организованные преступные сообщества («Уралмаш», «Центровые», «Синие», «афганцы»). Организованная преступность потому и называется организованной, потому что срослась с властью и силовиками. Власть и силовики управляют криминалом, а криминал управляет властью и силовиками. Хотя были и банды, например, банда Короткова. Чистый беспредел».

«Кабанов откровенно рассказывает в своей книге обо всем – от детства до сегодняшних дней. Там будет и про группировки Екатеринбурга, и про наркотики, и про фонд «Город без наркотиков». Кабанов исповедален: там аж до слез!» – говорит составитель книги, культуролог Евгений Фатеев.

Издание должно выйти в свет весной. По словам составителя, уже ведутся переговоры с продюсерами об экранизации рукописи. Рабочее название для киносериала – «Криминальная столица России». Кабанов комментирует это так: «Я считаю, что Москва – это не столица, это отдельное государство. А управляется Россия из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга: выходцы именно из этих городов управляли и управляют Россией. В том числе – в сфере криминала, поэтому Екатеринбург – реально криминальная столица России».

Как уже сообщал «Новый День», Андрей Кабанов еще с 90-х годов был другом екатеринбургского политика Евгения Ройзмана (признан физлицом-иноагентом), но после убийства пенсионерки Ольги Ледовской еще одним приятелем Ройзмана*, депутатом Киневым, Кабанов назвал Ройзмана «чудовищем» и возложил на него если не юридическую, то моральную ответственность за случившееся. Андрей Кабанов несколько лет руководил фондом «Город без наркотиков», но в 2019 году уступил место молодому единороссу Тимофею Жукову, пояснив, что ему сложно общаться с помолодевшей аудиторией.

*Евгений Ройзман внесен в реестр физических лиц-иноагентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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