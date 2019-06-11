«Наркоманская аудитория помолодела», – Андрей Кабанов отдал «Город без наркотиков» юному единороссу

Один из основателей и президент фонда «Город без наркотиков» Андрей «Дюша» Кабанов сообщил в соцсетях, что покидает свой пост, и объяснил, почему.

«Наркоманская аудитория теперь помолодела, а мы нет. Ну не могу я с ними разговаривать «на равных». Мы родились в разных эпохах – я в эпоху телевизора КВН, а они в эпоху iPad, Youtube, WI-FI и IPTV. Мы в классе записками перебрасывались, а не smsками. Я в фанерном трамвае на полном доверии монетки в кассу бросал и билет сам отматывал, а у них – «никому не сообщайте пин-код вашей кредитной карты». А если хотели человеку сказать, что он мразь, говорили лично, в лицо, не боясь последствий, а не в интернет-чате под вымышленным именем», – написал в соцсети 59-летний Кабанов.

В качестве своего преемника он представил 25-летнего депутата Екатеринбургской гордумы от «Единой России» Тимофея Жукова. По словам Кабанова, вчера Фонд провел общее собрание учредителей, и они предложили Жукову стать президентом. Он после некоторых раздумий согласился. «Понимаете, мы все-таки люди советского времени, мы не всегда понимаем, как работать в сегодняшних условиях. А Тимофей понимает это лучше нас. Кроме того, у него в планах много других проектов – спортивных, социальных, которые можно реализовать на базе фонда. Он уже очень ответственный товарищ. Думаю, из него вырастет крупный государственный деятель – он уже сейчас самый молодой депутат в думе. А мы будем рядом, если что, подскажем. Я далеко не ухожу – остаюсь соучредителем фонда и советником президента», – рассказал Кабанов «Новому Дню». Относительно своего будущего Кабанов поделился, что освободившееся время посвятит церкви, где он уже несколько лет служит чтецом.

Напомним, Тимофей Жуков еще с прошлого года являлся вице-президентом Фонда и даже иногда рассказывал в соцсетях о его операциях, например, о той, в ходе которой в Екатеринбурге накрыли наркопритон с мужчинами в женской одежде и париках.

Как уже сообщал «Новый День», фонд «Город без наркотиков» был основан еще в 1998 году екатеринбуржцами Юрием Крюченковым и Владимиром Белоглазовым, позже к ним присоединился Андрей Кабанов, а еще через год – начинающий политик Евгений Ройзман. Ройзман и Кабанов долгие годы были близкими друзьями, но несколько лет назад, после того, как Ройзман стал мэром, все изменилось. Во время процесса по убийству депутатом Киневым пенсионерки Ольги Ледовской, где оба выступали свидетелями, Кабанов назвал Ройзмана «чудовищем» и возложил на него если не юридическую, то моральную ответственность за случившееся.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

«А скоро здесь выступит «Ленинград»!» – инспекции FISU показали «Екатеринбург Арену» (ВИДЕО). / Екатеринбуржцу за избиение женщины-водителя грозит 3 года колонии. / Депутат Госдумы: Екатеринбургу необходима «полиция граффити». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»