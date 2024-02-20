В полиции назвали самые криминальные районы Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 2023 году было зарегистрировано более 16 тысяч преступлений. Врио начальника городского УМВД Александр Кашигин представил в думе статистику по административным районам мегаполиса. Самым криминальным оказался Орджоникидзевский, впрочем, этот район и самый населенный в Екатеринбурге.
Полностью сводка полиции выглядит так:
Орджоникидзевский район – 3114 преступлений;
Железнодорожный район – 2470 преступлений;
Ленинский район – 2442 преступления;
Верх-Исетский район – 2363 преступления;
Кировский район – 2327 преступлений;
Чкаловский район – 1911 преступлений;
Октябрьский район – 1712 преступлений.
Депутат Станислав Киселев сделал замечание полицейскому, что тот в своем отчете забыл о существовании восьмого района города – Академического. Кашигин принес извинения за неточность в презентации.
Ранее глава УМВД Максим Метелица заявил, что уровень преступности в Екатеринбурге – один из самых низких среди областных центров УрФО. По его словам, за последние пять лет криминальность уральской столицы снизилась на 12%.
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/819105.html
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»