В полиции назвали самые криминальные районы Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 2023 году было зарегистрировано более 16 тысяч преступлений. Врио начальника городского УМВД Александр Кашигин представил в думе статистику по административным районам мегаполиса. Самым криминальным оказался Орджоникидзевский, впрочем, этот район и самый населенный в Екатеринбурге.

Полностью сводка полиции выглядит так:

Орджоникидзевский район – 3114 преступлений;

Железнодорожный район – 2470 преступлений;

Ленинский район – 2442 преступления;

Верх-Исетский район – 2363 преступления;

Кировский район – 2327 преступлений;

Чкаловский район – 1911 преступлений;

Октябрьский район – 1712 преступлений.

Депутат Станислав Киселев сделал замечание полицейскому, что тот в своем отчете забыл о существовании восьмого района города – Академического. Кашигин принес извинения за неточность в презентации.

Ранее глава УМВД Максим Метелица заявил, что уровень преступности в Екатеринбурге – один из самых низких среди областных центров УрФО. По его словам, за последние пять лет криминальность уральской столицы снизилась на 12%.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/819105.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube