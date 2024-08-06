«Подошли два бугая на Вайнера, сказали, что из Польши», – в центре Екатеринбурга возрождается гоп-стоп

Жители Екатеринбурга рассказывают, что уличная преступность добралась до центра уральской столицы. Стать жертвой гоп-стопа рискуют даже те, кто прогуливаются по пешеходной зоне улицы Вайнера, всего в нескольких сотнях метров от отделения полиции.

Так, екатеринбурженка Ольга рассказала, что на днях возвращалась с работы домой, идя по улице Вайнера, когда к ней подошли двое мужчин и попытались ограбить.

«Самое ужасное, что это произошло средь бела дня. Вокруг было много людей. Это был не вечер, а день, это была не окраина, а перекресток Вайнера и Радищева. Подошли два бугая, сказали, что они из Польши. Но они, конечно, никакие не поляки. Сначала начали просить, чтобы я оплатила им отель, потому что им негде жить. Когда я им сказала, что не буду этого делать, сославшись, что у меня нет денег, они стали требовать отдать им мои наушники AirPods, мол, потом, когда у них появятся деньги, они пришлют. Честно говоря, я так опешила от всего происходящего, просто потому что понимала, что вот сейчас у меня отберут и наушники, и телефон, и очки, и никто мне не поможет. Поэтому я побежала», – рассказала собеседница «Нового Дня», уточнив, что она занимается спортом и быстро бегает.

Напомним, полиция Екатеринбурга отмечает снижение уровня уличной преступности примерно на четверть в 2023 году по сравнению с 2022-м. Также в УМВД города называли три самых криминальных района: Орджоникидзевский, Железнодорожный и Ленинский.

Екатеринбург, Елена Сычева

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