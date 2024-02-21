На ВИЗе построят три школы и два детских сада

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появятся три новых школы и два детских сада. Их возведут в квадрате улиц Татищева – Исламова (перспективная) – Крауля, где планируют построить несколько крупных жилых кварталов.

Проект межевания территории утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «В первую очередь – две школы на 1350 мест каждая и детсад на 350 мест, во вторую – школу на 1500 мест и еще один детсад на 350 мест. Кроме того, будет создана инженерная инфраструктура для строительства многоэтажных домов с подземными и надземными автостоянками», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

Напомним, территория Верх-Исетского района сейчас активно застраивается. На «тихом ВИЗе» за последние годы сдали в эксплуатацию десятки новых жилых комплексов. Некоторые находятся в отдалении от существующей инфраструктуры.

Кроме того, в конце декабря 2023 года мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки района «ВИЗ-Правобережный». До 2035 года там появится жилье для 80 тысяч человек, сквер, парк, благоустроенная набережная. В перспективном районе нужно построить 15 детсадов и семь школ, а также взрослую и детскую поликлиники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube