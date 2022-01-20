На ВИЗе-Правобережном ждут обещанную губернатором реновацию: «Нас пустят под трактор и ничего выкупать не будут» (ФОТО, ВИДЕО)

Жители микрорайона ВИЗ-Правобережный не верят в новый проект реновации территории, анонсированный губернатором. А некоторые всерьез опасаются, что из-за планов властей могут оказаться без имущества. В легкой панике и жители старого ВИЗа: люди опасаются, что существующие транспортные проблемы только усугубятся, если не решить вопрос с дорожной инфраструктурой до обновления западной окраины Екатеринбурга.

ВИЗ-Правобережный и его жители

Территории «ВИЗ-Правобережный», которая была бы как-то ограничена, просто не существует. «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что это лишь условное обозначение: «Как такового такого района нет. Это название условное в границах улиц Токарей – Металлургов – третье транспортное кольцо».

Представители власти, как правило, говоря о ВИЗе-Правобережном, имеют в виду берег Верх-Исетского пруда от конца улицы Татищева и до озера Здохня. Те самые 600 гектаров территории, которую собирались отдать под застройку квартала так и не пришедшей в Екатеринбург всемирной выставки. «Заявляясь на «Экспо» в 2020 и 2025 годах, мы не давали в строительство вводить ВИЗ-Правобережный. Меня все время досадовало то, что мы восемь лет там планируем «Экспо» построить, а ведь там получится потрясающий микрорайон с видом на пруд», – сказал в прошлый четверг губернатор Евгений Куйвашев, анонсировав застройку района.

«Новый День» поговорил с жителями ВИЗа. Один из них заявил, что не верит планам властей создать новый район на Правобережном. «Кто будет делать? Лет 20 уже говорится! А откуда деньги? Говорить можно… Нам вот тоже много обещали. Наговорят ногами в шею, а мы их слушай», – поделился мужчина, живущий на улице Водонасосной.

О том же рассказывают и другие обитатели Правобережного. «Все говорят-говорят-говорят, трудно верится уже. В интернете написано, что вроде до 2025 года должны расселить. Моей матери 83, она говорит, никуда не хочет дергаться, всю жизнь тут прожила», – отметил собеседник «Нового Дня» с Большого Конного полуострова.

По словам Куйвашева, сейчас городские власти разрабатывают проект планировки территории, который должны утвердить уже в этом году и приступить к реновации микрорайона, в том числе – выкупать и изымать участки «максимально комфортно и удобно для всех участников процесса, чтобы никто не был в обиде». Но процесс этот вряд ли получится простым и безболезненным. «У меня сколько сад есть, так все «сносят». Но у нас тут нахаловка, сады не зарегистрированы, никто у нас выкупать не будет, под трактор нас пустят. Тут старики одни остались», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Впрочем, серьезность намерений властей подтверждается тем, что Свердловская область получила федеральный инфраструктурный кредит на замену канализационных коммуникаций на Правобережном. Возвращать его будут, по информации агентства, из дополнительных доходов, которые планирует получить бюджет от строительства на этой территории новых объектов.

Также три года назад Куйвашев заявлял, что для развития ВИЗа-Правобережного власти собираются соединить проспект Ленина с новой набережной Верх-Исетского пруда. «Продлевая Ленина до новой набережной на ВИЗе-Правобережном, мы откроем второе дыхание», – говорил он.

Речь шла, по всей видимости, о расширении ул. Татищева. Городские власти подтверждают, что это будет сделано, и в ближайшей перспективе у жителей улицы будут изымать земельные участки на отрезке от Красноуральской до Викулова, а затем и дальше, до конца Татищева. Без расширения пропускной способности – в этом уверены и жители Верх-Исетского района – застраивать Правобережный нельзя. «С ВИЗа по Крауля в будни и так утром не выехать, а вечером до дома не доехать, мы тут уже вздрагиваем в ожидании, когда достроится ЖК «Русь» у радиотехникума, а они вон чего еще. Там обозначена какая-нибудь новая десятиполоска, или и дальше планируется насиловать Крауля и Татищева? Что там цифровая модель намоделировала? Отдельно интересует, учитывается ли в этих Нью-Васюках роза ветров, несущая дым Верх-Исетского завода и горящих торфяников. А то может неудобно получиться, как в свое время с землями у Птицефабрики», – говорит жительница ВИЗа Елена.

Действительно, даже без масштабного проекта застройки 600 га сложности с выездом из района налицо. С Большого и Малого Конного полуостровов и Зеленого острова на «большую землю» ездит только один трамвай – № 11. Ходит он по расписанию, почти без опозданий и задержек, но маршрут не самый удобный и оттого невостребованный, в нем нет даже кондуктора – как пояснила «Новому Дню» вагоновожатая, уже с прошлого лета, так что ей приходится и вести транспорт, и принимать плату за проезд. Благо пассажиров немного – трамвай едет только до ДК ВИЗа, а дальше, чтобы добраться до центра, приходится делать пересадку.

Решить проблему должна городская электричка. «Речь идет о кольцевом движении железнодорожном, по которому должна будет ходить электричка «Ласточка» – так, как это сделано в Москве. Я уже рассказал о том, что мы в переговорах находимся с Российскими железными дорогами. В чем суть вопроса? Речь идет о строительстве, по-моему, 12 километров железнодорожных путей, в том числе через Сысертский район: Сысерть, Арамиль, потом аэропорт Кольцово, с аэропорта на железнодорожный вокзал. Мы по такому кольцу хотим завязать кольцевое движение через Березовский и потом железнодорожный вокзал. Кольцо сегодня понятно. Сегодня понятен вопрос строительства и трассировка. Это вопрос строительства комбинированного моста через Верх-Исетский пруд, по которому должна будет ходить электричка. Вот вся эта стоимость сегодня складывается, какие-то обязательства мы возьмем на себя, я имею в виду субъекты Российской Федерации, Свердловскую область, какие-то обязательства должны взять на себя Российские железные дороги. Это должен быть паритет. В этом году, я не сомневаюсь, мы переговоры закончим, о результатах обязательно вам сообщу», – пообещал на прошлой неделе Куйвашев.

Встреча с представителями РЖД состоялась во вторник, 18 января, сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики региона. Однако, по информации ДИПа, встреча прошла за закрытыми дверями, и чем завершился очередной этап переговоров, неизвестно.

Отметим, по состоянию на 2019 год проект планировки и межевания ВИЗа-Правобережного уже был утвержден. Например, компании ЛСР и ТЭН уже строят в этой части Екатеринбурга жилье. Первые – ЖКХ «Зеленый остров», вторые – упомянутый уже ЖК «Русь». Причем в ЛСР сообщили, что владеют 14 га в Правобережном и намерены возвести там 200 тысяч квадратов жилья, а в ТЭНе, что собираются построить не один дом, а семь жилых кварталов. Ранее интерес к району проявляли также «Принцип Недвижимость», «Астра-Девелопмент» и другие уральские застройщики. Сумятицу внесло последнее выступление губернатора, который заявил что проект планировки все-таки пока не готов: «Перед Новым годом было совещание с коллегами из города, где мы детально обсудили вопрос проекта планировки ВИЗ-Правобережный. Коллеги из городской администрации активно над ним работают, и обещали мне представить предложения по его развитию в первом квартале текущего года».

Собеседники «Нового Дня» в строительной отрасли говорят, что концепцию 2019 года не станут переделывать полностью, а возьмут за основу и будут лишь дополнять и детализировать, но кто и что будет строить на западной окраине Екатеринбурга, – пока вопрос открытый. Не исключено, что окажутся правы жители Правобережного, которые не верят во вторую жизнь района.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

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