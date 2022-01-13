Власти анонсировали выкуп земель на ВИЗе-Правобережном

Старт застройки ВИЗа-Правобережного, который анонсировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, повлечет процесс изъятия и выкупа участков у собственников. «Там серьезные землестроительные работы, много садов, частной земли, бесхозной, серьезное изъятие будет, надо, чтобы это было максимально комфортно и удобного для всех участников процесса, чтобы никто не в обиде остался», – сказал Куйвашев.

По его словам, в ближайшей перспективе власти будут «детально утверждать проект планировки ВИЗа-Правобережного». При этом застройку территории могли начать и раньше. «Заявляясь на Экспо в 2020 и 2025 годах, мы не давали в строительство вводить ВИЗ-Правобережный. Меня все время досадовало то, что мы восемь лет там планируем Экспо построить, а ведь там получится потрясающий микрорайон с видом на пруд», – добавил он.

В администрации города уточнили, что на южном берегу Верх-Исетского пруда на территории более 600 гектаров планируется строительство жилья, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, в том числе детские сады и школы, торговые центры, медицинские учреждения и паркинги.

Ранее Куйвашев подтвердил, что планы по переносу правительственных зданий на ВИЗ-Правобережный не были отменены совсем, а лишь сдвинулись из-за пандемии, однако власти региона «получили одобрение на инфраструктурные кредиты», в том числе на «строительство канализационного глубокого коллектора на ВИЗе».

Отметим, что пять лет назад, в 2017-м, как передает корреспондент NDNews.ru, бывший вице-мэр Владимир Крицкий представил на суд градсовета концепцию застройки берега Верх-Исетского пруда в которую входили выставочный комплекс под Экспо-2025, жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания. За основу взяли концепцию Экспо-2020, разработанную в 2012 году, и переработали ее, перенеся выставочный комплекс к озеру Здохня, а в центре района предлагалось построить офисники и жилые дома. Причем, по словам Крицкого, концепция была создана на его личные средства – из лучших побуждений. Концепция в итоге была отклонена.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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