В Екатеринбурге пересчитали уток

Орнитологи посчитали уток, которые проживают в агломерации Екатеринбурга. В городе и его окрестностях обитают 3 410 водоплавающих птиц. Причем рядом с водоемами специалисты обнаружили и необычные для Урала виды – а именно, кряквы-хромистки и чомги.

Сводные результаты учета уток привела заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Висимского государственного природного биосферного заповедника Александра Хлопотова. Орнитологи вели подсчет уток на территории Екатеринбурга, Березовского, Арамили и Большого Истока.

Директор центра популяризации биоразнообразия «НатУРАЛист» и орнитолог Нина Садыкова рассказала, что всего в Екатеринбурге встречается более 200 видов пернатых. Разнообразие и высокая численность птиц свидетельствует, в том числе, об экологическом благополучии среды. Из-за расположения города на границе Европы и Азии орнитофауна очень разнообразна. Например, здесь можно встретить два вида синиц – белую и обыкновенную лазоревку. При этом в более западных городах России обитает только обыкновенная лазоревка, а в более восточных – только белая.

Ранее «Новый День» писал, чем на самом деле можно кормить городских уток, и могут ли водоплавающие птицы быть опасными для горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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