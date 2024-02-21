Присяжные оправдали мужа и жену, обвиняемых в сожжении родственника и его друга

Коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу супругов из Первоуральска, которых обвиняют в убийстве двух человек. По мнению присяжных, вина фигурантов не доказана, сообщили в пресс-службе облсуда.

Преступление было совершено еще в июле 2021 года. Тогда в квартире одного из домов на бульваре Юности случился пожар, в котором погибли двое мужчин. По версии следствия, пожар устроили супруги Мельковы – брат одного из погибших и его жена. Якобы супруги взяли тряпки, рубероид, горючее вещество и отправились к квартире родственника. Подперев входные двери, визитеры облили тряпки воспламеняющейся жидкостью и подожгли. На предварительном следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт – событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. На этом работа присяжных окончена, коллегия распущена. В судебном заседании объявлен перерыв до 5 марта. Суд приступит к обсуждению последствий вердикта», – сообщили в облсуде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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