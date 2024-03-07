Бастрыкин заинтересовался делом о поджоге с двумя погибшими, обвиняемых по которому оправдали

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК СКР Свердловской области Александру Надбитову подготовить доклад о результатах расследования поджога с двумя жертвами, обвиняемых в котором оправдал суд. Об этом сообщает центральный аппарат СКР.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности произошел пожар, в котором погибли двое мужчин. По версии следствия, пожар устроили супруги Мельковы – они хотели убить брата главы семьи. Вместе с ним в квартире сгорел его друг. Предполагалось, что Мельковы взяли тряпки, рубероид, горючее вещество и отправились к квартире родственника. Подперев входные двери, визитеры облили тряпки воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Обвиняемые вину не признали и попросили рассмотреть дело с участием присяжных заседателей. 21 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт: событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. 6 марта решение вынес Свердловский областной суд – он тоже подсудимых оправдал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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