Суд оправдал семейную пару, которую обвиняли в сожжении двух человек

Сегодня судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов огласил оправдательный приговор супругам Ивану и Вере Мельковым, обвиняемым в убийстве двух человек. Ранее подсудимых оправдала коллегия присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности произошел пожар. По версии следствия, супруги Мельковы из мести решили расправиться с братом Ивана. Предполагалось, что они взяли тряпки, рубероид, горючее вещество и отправились к квартире родственника. Подперев входные двери, визитеры облили тряпки воспламеняющейся жидкостью и подожгли. В ночном пожаре погибли двое мужчин – брат подсудимого и его знакомый, проживавший в той же квартире.

Обвиняемые вину не признали и попросили рассмотреть дело с участием присяжных заседателей. 21 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт – событие преступления было, но вина подсудимых не доказана.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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