В Богдановиче пьяный мужчина напал на медика скорой помощи и ранил в голову

Накануне, 23 февраля, в Богдановиче пьяный мужчина напал на медика скорой помощи, когда бригада приехала на вызов. Нападавшего отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Как сообщает паблик «Типичный Богданович» в «ВКонтакте», 23 февраля вечером бригада скорой приехала на вызов по поводу кровотечения у 38-летнего мужчины. Но когда медики попытались оказать помощь, пьяный пациент набросился и ударил одного из врачей по голове. Пострадавший обратился в полицию.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, нападавший – 37-летний нигде не работающий местный житель. Скорую ему вызвала гражданская жена, поскольку во время пьянки мужчина травмировался.

«По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму. Что касается самого «кухонного боксера», то его пришлось поместить из-за неадекватного поведения в психиатрическую больницу для проведения курса лечения», – отметил полковник Горелых.

Пострадавшему врачу госпитализация не потребовалась. По итогам проверки уже принято процессуальное решение.

Напомним, весной 2023 года в Березовском убили 28-летнего медбрата, который приехал на вызов. Пьяный Геннадий Казаков ударил медика в грудь ножом. У погибшего осталась жена и двое маленьких детей. Казакова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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