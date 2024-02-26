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Понедельник, 26 февраля 2024, 08:20 мск

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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на уральского медика

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на новый случай нападения на сотрудника скорой помощи в Свердловской области.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», – сообщили в СКР.

Напомним, 23 февраля в Богдановиче пьяный мужчина напал на сотрудника скорой помощи. Нападавший – 37-летний нигде не работающий местный житель. Скорую ему вызвала гражданская жена, поскольку во время пьянки мужчина травмировался. Дебошира отправили на лечение в психиатрическую больницу.

В прошлом году в Березовском нетрезвый пенсионер смертельно ранил ножом приехавшего по вызову медбрата. Убийцу приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Богданович, Елена Владимирова

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