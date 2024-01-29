Убийцу медбрата из Березовского осудили на 17 лет колонии строгого режима

В Свердловском областном суде огласили приговор 66-летнему Геннадию Казакову, который признан виновным в убийстве медбрата Степана Шабурова в Березовском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подсудимый приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого.

В зале суда присутствуют родные убитого – мать и младшая сестра.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла вечером 25 апреля 2023 года. В скорую помощь Березовского поступил вызов из квартиры в доме на улице Гагарина. Приехавшей бригаде дверь долго никто не открывал. А когда пьяный хозяин открыл, он сразу ударил 28-летнего медбрата в грудь ножом. Медик скончался в больнице. У него осталась жена, с которой он познакомился еще в школе. Пара растила двоих маленьких детей. Незадолго до убийства семья взяла квартиру в ипотеку на 20 лет. Сейчас, чтобы оплачивать жилье, вдова медбрата трудится на двух работах.

Прокурор потребовала назначить Казакову наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Сторона защиты просила суд при вынесении решения учесть возраст подсудимого – 66 лет и его материальное положение.

Екатеринбург, Степан Фатхиев, Елена Владимирова

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