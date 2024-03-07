Врачей скорой помощи хотят застраховать: за год на них нападали 33 раза

За прошлый год на медиков скорой помощи в Свердловской области было совершено 33 нападения, годом ранее – 37. Чтобы обезопасить врачей, их хотят застраховать, а машины оборудовать тревожной кнопкой.

Об этом рассказали на конференции «Повышение качества оказания скорой медицинской помощи», которая прошла в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Всего в отделениях скорой медицинской помощи региона сейчас работает 4679 человек, в том числе 291 врач, 2782 представителя среднего медперсонала, 1605 человек – прочий медперсонал.

Напомним, самый резонансный случай нападения на сотрудника скорой произошел год назад. Весной 2023 года в Березовском убили 28-летнего медбрата, который приехал на вызов. Пьяный Геннадий Казаков ударил медика в грудь ножом. У погибшего остались жена и двое маленьких детей. Казакова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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