Следователи начали проверку по факту нападения на врача скорой помощи в Богдановиче

Богдановичский межрайонный следственный отдел СУ СКР начал проверку по факту нападения на врача скорой помощи.

«В ходе проверки следователь СКР выясняет все обстоятельства. Принимаются меры к опросу пострадавшего и очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью фельдшера скорой помощи, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка», – сообщили а пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», 23 февраля в Богдановиче пьяный мужчина напал на медика скорой помощи. Нападавший – 37-летний нигде не работающий местный житель. Скорую ему вызвала гражданская жена, поскольку во время пьянки мужчина травмировался. Дебошира отправили на лечение в психиатрическую больницу.

Напомним, весной 2023 года в Березовском убили 28-летнего медбрата, который приехал на вызов. Пьяный Геннадий Казаков ударил медика в грудь ножом. У погибшего осталась жена и двое маленьких детей. Казакова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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