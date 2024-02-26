Новые автобусы будут возить горожан в отдаленные районы Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга определились, по каким маршрутам будут ездить новые автобусы, недавно прибывшие в город.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в начале марта автобусы начнут ездить по пяти маршрутам:

– № 85 «поселок Медный – Институт связи»;

– № 88 «поселок Шабровский – метро Ботаническая»;

– № 91 «поселок Горный Щит – метро Ботаническая»;

– № 95 «озеро Чусовское – Институт связи»;

– № 97 «поселок Рудный – метро Ботаническая».

Сейчас общественный транспорт уже прошел техническую подготовку: его доукомплектовали валидаторами, кондиционерами и камерами. Теперь специалисты составляют документы, необходимые для отправки машин на регистрацию в ГИБДД. Когда им присвоят государственные номера, автобусы выйдут в рейсы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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