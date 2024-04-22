На окраинах Екатеринбурга появились новые зеленые автобусы

С сегодняшнего дня пассажиров в отдаленные районы Екатеринбурга будут возить 30 новых вместительных автобусов, купленных городом за счет казначейского кредита.

«Пассажирские автобусы – как и все другие, закупленные нами в прошлые годы – окрашены в зелёный цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку: установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели, обеспечивающие комфорт пассажиров в любую погоду. Также, что немаловажно, в салонах есть специальные места для маломобильных групп граждан», – рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», новые автобусы будут ходить по пяти маршрутам:

– № 85 «поселок Медный – Институт связи»;

– № 88 «поселок Шабровский – метро Ботаническая»;

– № 91 «поселок Горный Щит – метро Ботаническая»;

– № 95 «озеро Чусовское – Институт связи»;

– № 97 «поселок Рудный – метро Ботаническая».



Мэр добавил, что с 2020 года Екатеринбург получил уже 182 современных автобуса. В этом году планируют закупить ещё 30.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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