В Белоярском районе охотник застрелил бешеную лису

В Белоярском районе выявлен очередной случай бешенства. Больную лису уничтожил охотник возле автодороги станция Курманка – Студенческий.

Как сообщается на официальном сайте администрации района, местный житель из Белоярского общества охотников и рыболовов привез двух подстреленных лис на ветеринарную станцию 21 февраля. Сотрудники станции отправили пробы на анализ на бешенство своим коллегам в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию. Накануне подтвердилось, что одна из лисиц была больна бешенством. В ближайшее время в районе отстрела зверя установят карантин.

Ветврачи напоминают, что бешенство – особо опасная вирусная инфекция, передающаяся, главным образом, через укусы животных. Вирус находится в слюне зараженных зверей. Он быстро поражает центральную нервную систему и всегда приводит к летальному исходу, если вовремя не начать лечение.

Ветеринары призывают белоярцев привить от бешенства домашних животных. Вакцинация проводится бесплатно один раз в год, обращаться следует в районную ветстанцию.

Напомним, месяц назад карантин по бешенству был объявлен в Режевском округе. Это связано с тем, что 22 января 2024 года в районе мусорных контейнеров на Никольской дороге был найден труп лисы, у которой по результатам анализа подтвердилось бешенство.

Белоярский, Елена Владимирова

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