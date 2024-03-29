В Белоярском и Заречном введен карантин по бешенству

По приказу губернатора Евгения Куйвашева в Белоярском и Заречном городских округах введен карантин по бешенству до 2 мая.

В радиусе 3 км от эпизоотического очага (географические координаты N 56.731428 Е 61.264269) запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных. Об этом сообщается на официальном сайте Белоярского района. Напомним, 21 февраля возле автодороги станция Курманка – Студенческий охотник убил лисицу. Животное показалось ему подозрительным, он отвез его на исследование. Ветеринары подтвердили, что лиса была бешеной.

Ранее начальник департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин рассказывал, что за 2023 год было зарегистрировано 44 случая бешенства: 34 – у диких животных, 8 – у собак, два – у крупного рогатого скота. С начала 2024 года зафиксировали уже 22 случая: 17 – дикие животные, три – собаки, один теленок. Домашние животные обычно заражаются от диких, которые выходят из лесов в населенные пункты. Карантин по бешенству в новом году объявляли в 5 муниципалитетах: Ирбитский район, Байкалово, Верхотурье, Алапаевский и Режевской районы.

Белоярский, Елена Владимирова

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