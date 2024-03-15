На Урале – эпидемия бешенства. Карантин объявлен уже в 5 районах

В этом году на Среднем Урале ожидается пик заболеваемости бешенством у диких животных. Домашние тоже под угрозой, ветеринары призывают делать им прививки.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин, за 2023 год было зарегистрировано 44 случая бешенства: 34 – у диких животных, 8 – у собак, два – у крупного рогатого скота. С начала 2024 года зафиксировали уже 22 случая: 17 – дикие животные, три – собаки, один теленок. Домашние животные обычно заражаются от диких, которые выходят из лесов в населенные пункты. Карантин по бешенству сейчас действует в 5 муниципалитетах: Ирбитский район, Байкалово, Верхотурье, Алапаевский и Режевской районы.

По словам Трушкина, защитить домашних животных от заражения может только вакцинация. С вакциной в области проблем нет. «Вакцина используется полностью отечественная. Она поставляется в регион за счет федерального бюджета, для населения это абсолютно бесплатно, поскольку государство прекрасно осознает эту опасность», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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