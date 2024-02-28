В Екатеринбурге готовят плотины к весеннему паводку

Власти Екатеринбурга начали готовиться к весеннему паводку. Из-за большого количества выпавшего снега этой зимой уровень воды в городских реках будет выше обычного.

По данным комитета благоустройства, в Екатеринбурге находится 15 плотин, которые будут регулировать пропуск воды. Гидротехнические сооружения начали готовить к весне. Специалисты очищают от льда механизмы, проверяют исправность электроснабжения, проводят тренировки по спуску воды и реакции на чрезвычайные ситуации. Также формируются аварийные бригады на случай ЧС.

«На протяжении последних лет мы капитально ремонтировали плотины Екатеринбурга. В 2020 году работы прошли в Зеленом Бору, в 2023 – в Горном Щите. В текущем году мы отремонтируем плотину на реке Патрушихе, у пруда Спартак. Также в планах починить гидротехническое сооружение на Нижне-Исетском пруду, построенное в 1829 году. Остальные плотины – в хорошем состоянии», – сообщила Тамара Благодаткова на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Екатеринбурга.

Глава города Алексей Орлов распорядился вывезти весь снег из низин, чтобы не допустить подтоплений. В мэрии напомнили, что правильный пропуск паводка также гарантирует наполнение городских водохранилищ, откуда мегаполис берет питьевую и техническую воду. В последние годы из-за погодных условий водоемы мелели, и Екатеринбургу приходилось брать воду из Нязепетровоского водохранилища в Челябинской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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