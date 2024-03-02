«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» во втором матче плей-офф

«Автомобилист» одержал вторую победу над «Ак Барсом» в 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина. Сегодня вечером в Казани уральцы уверенно обыграли хозяев со счетом 4:0.

Результат матча определила игра в неравных составах. В первом периоде екатеринбуржцы трижды оставались в меньшинстве, но выдержали натиск соперника. А незадолго до перерыва капитан «Ак Барса» Александр Радулов грубо атаковал защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева и был удален до конца матча. Следом штраф получил еще один игрок «Ак Барса». Численное преимущество «пять на три» уральцы реализовали уже в начале второго периода. Ворота казанцев точным броском в угол распечатал Джесси Блэкер. Продолжая играть в большинстве «пять на четыре» «Автомобилист» вскоре удвоил счет – шайбу забросил капитан команды Сергей Широков. В третьем периоде екатеринбуржцы разыграли классную комбинацию, которую завершил голом Брукс Мэйсек. Победную точку в матче поставил Анатолий Голышев – он убежал в контратаку и забил четвертую шайбу.

«Сработало большинство, наказали соперника за грубость. Были и драки, вся команда была заряжена играть самоотверженно. Хотел бы поблагодарить ребят за это, за такую атмосферу, за хорошую игру», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после матча.

В поединке №2 ворота екатеринбуржцев вновь защищал Евгений Аликин. Он отразил 34 броска и оформил первый «шатаут» в плей-офф в своей карьере. Главной звездой матча признан Сергей Широков, который поучаствовал в трех из четырех шайб «Автомобилиста» – забил гол и отдал две голевые передачи.

В серии плей-офф до четырех побед «Автомобилист» ведет 2:0. Следующие две игры состоятся в Екатеринбурге 4 и 6 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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