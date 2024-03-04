Уральские хирурги прооперировали больше 400 людей с ожирением

В прошлом году хирурги Центра лечения ожирения ГКБ № 40 прооперировали 424 пациента, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе медучреждения. Речь идет про бариатрические операции, которые выполняются по ОМС.

«Пациенты приезжают из разных регионов страны, от Хабаровска до Калининграда, от Сочи до Якутска. Операции спасают пациентов с индексом массы от тела от 35-40 – это крайняя степень ожирения, которое может привести не только к тяжелым заболеваниям, но и смерти», – отметили в ГКБ № 40.

Там рассказали, что врачи уже не применяют технологию установки кольца на верхний отдел желудка, т.к. это устаревший метод. В основном, хирурги используют два способа – резекция, т.е. хирургическое уменьшение объема желудка, и гастрошунтирование, когда фактически пищеварительную систему перестраивают, чтобы пациент мог съедать меньше пищи и получал меньше питательных веществ.

Напомним, 4 марта отмечается Международный день борьбы с ожирением. Ранее в Центре медицинской профилактики региона рассказали, где в Свердловской области люди больше всего страдают от избыточной массы тела.

Екатеринбург, Елена Сычева

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