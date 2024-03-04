Хет-трик Голышева принес «Автомобилисту» третью победу в плей-офф

«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл «Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ. Сегодня уральцы принимали соперника на домашнем льду и вновь одержали убедительную победу со счетом 3:1.

Первый матч Кубка Гагарина в Екатеринбурге предваряло красочное шоу. На трибунах КРК «Уралец» был аншлаг, и «Автомобилист» не разочаровал своих болельщиков. Если стартовый период прошел немного нервно, то уже во втором двадцатиминутке екатеринбуржцы открыли счет – и снова в большинстве «пять на три». Сергей Широков вложил шайбу в клюшку Анатолию Голышеву, который «дежурил» на пятаке, и тот в касание переправил игровой снаряд в ворота «Ак Барса».

В начале третьего периода казанцы смогли отыграться. Илья Сафонов бросил с неудобной руки и попал в дальний угол ворот Евгения Аликина. На 53-й минуте Анатолий Голышев оформил дубль. Он накинул шайбу на «пятак», а вратарь гостей Тимур Билялов своим же коньком занес ее в ворота. На последней минуте матча «Ак Барс» вшестером бросился в атаку, но екатеринбуржцы перехватили шайбу, и Голышев забросил ее в пустые ворота соперника. На лед полетели кепки и шапки, трибуны «Уральца» ходили ходуном. Анатолий Голышев оформил первый хит-трек в этом плей-офф КХЛ и второй в своей карьере.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженную игру, это командная победа. 30 блокированных бросков, все на себя поймали, плюс вратарь за нами подчищал. Понимали, что «Ак Барс» начнет активно играть, и настраивали ребят на это. В первом периоде «Ак Барс» при построении неплохо действовал, где-то мы очень тяжело выходили из-под прессинга. Здорово, что перестроились, реализовали большинство. В третьем периоде тяжело начали, поторопились немного, стали больше играть без шайбы и позволили сопернику сравнять. Но хорошо, что забили гол и самоотверженно выстояли «пять на шесть» в концовке матча. Всех с победой. Надо восстановиться, и идем дальше», – резюмировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин. Он признал, что уже наваливается усталость, поэтому важно выйти на четвертый поединок с позитивными эмоциями.

«Автомобилист» ведет в серии плей-офф со счетом 3:0. До выхода в 1/4 Кубка Гагарина необходима еще одна победа. Следующий матч против «Ак Барса» екатеринбуржцы проведут снова на домашнем льду – 6 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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