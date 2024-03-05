Харитоша и Валюта: зоопарк назвал последних участниц конкурса на первую красавицу (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк назвал имена последних участниц конкурса «Зоомисс-2024». Сегодня на его странице «ВКонтакте» началось голосование, которое продлится до 14:00 среды, 6 марта.

Шестой участницей стала мексиканский ядозуб Харитоша. Ее описывают так: «Дама довольно загадочная и много информации о себе не выдает. Харитоша ведет богемный образ жизни – любит купаться и проводить время в тепле под коряжкой».

Еще одна претендентка – харза Валюта. «Может быть веселой, а может под настроение и со всеми поругаться – дамочка, в общем, с характером», – говорят в зоопарке.

Напомним, также в голосовании участвуют карликовый бегемот Ева, гиббон Гера, генетта Белль, турако Фиалка, ежиха Карри.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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