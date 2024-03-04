Птичка, дикая кошка, гиббон и ежиха: зоопарк показал новых претенденток на звание «Зоомисс-2024» (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк представил своим посетителям новых претенденток на звание «Зоомисс». До конца недели горожанам предлагается проголосовать за одну из красавиц на странице зоопарка «ВКонтакте».

Второй кандидаткой после бегемота Евы стала белорукий гиббон Гера. «Гере 37 лет и она настоящая аристократка – гордая, вальяжная и очень чистоплотная дама. Гере нравится забраться как можно выше и с высоты величественно наблюдать за происходящим. Особенно она любит летом наблюдать за воробьями. Еще, как все гиббоны, Гера часто поет по утрам», – рассказали в зоопарке.

Третья претендентка – генетта по кличке Белль. Про нее рассказывают так: «Как все генетты, Белль ведет преимущественно ночной образ жизни, а днем отдыхает в подвесном домике. Белль отличается грацией, пластикой и ловкостью. Это неудивительно, так как в дикой природе эти хищные животные из тропического семейства виверровые много времени проводят в кронах деревьев, где они прыгают, лазают и пробираются между ветвей колючих растений».

Четвертая красавица – птица турако Фиалка. Она приехала в Екатеринбургский зоопарк из Чехии, и настоящий ее возраст неизвестен. «Характер у нее очень домашний, немного замкнутый. О ней можно сказать «Дама в себе». Все время Фиалка предпочитает проводить за постройкой «гнезда», высиживанием и выкармливанием потомства. В этом она видит свое основное предназначение», – говорят о ней кураторы.

Еще одна претендентка – ежиха Карри. Карри привыкла к людям, спокойно сидит на руках. Она в некоторой степени телезвезда – Карри принимала участие в эфирах и снималась в телесюжетах.

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Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбург, Елена Владимирова

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