В Екатеринбурге представили первую претендентку на титул «Зоомисс-2024»

В Екатеринбурге готовятся к ежегодному голосованию на конкурсе «Зоомисс». Первой кандидаткой стала карликовый бегемот Ева.

Еве 12 лет. В Екатеринбургский зоопарк она прибыла в 2013 году из Эдинбурга.

«Ева любит плавать в бассейне и играть с мячиком. Правда, все это она предпочитает делать вечером и ночью, а днем в основном отдыхает в воде, накрываясь ковриком. И если вы подошли к вольеру и видите только коврик в бассейне – значит, под этим ковриком прячется бегемот», – рассказали в зоопарке. Ева питается овощами и фруктами, ее любимое лакомство – дыни и арбузы. Добавим, сейчас зоопарк пытается найти одинокой Еве пару – как и белой медведице Хатанге.

Напомним, в прошлом году в конкурсе «Зоомисс» с явным отрывом победила лисица-фенек Ария, которая получила 1201 голос. «Остается только гадать, что стало главной причиной победы – мимимишная внешность и гигантские уши, активная пиар-кампания и накрутка голосов или же богатые литературные традиции? Ведь именно встреченный Антуаном де Сент-Экзюпери в африканской пустыне фенек стал прообразом лиса из его самого известного произведения «Маленький принц», – отметили тогда в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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