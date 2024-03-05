Женились и приезжали в гости: мужчины рассказали, на что они способны ради женщин

В преддверии 8 Марта мужчины рассказали, какие самые безумные поступки они совершали ради любимых женщин. Самый популярный ответ – женитьба.

Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob, в нем приняли участие 1600 экономически активных мужчин со всей страны. Больше четверти респондентов, 27%, заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины.

4% мужчин назвали безрассудным поступком долгие поездки ради встреч с любимой. 3% считают безумием признание в любви. Еще 3% ради женщины решились на переезд.

По 2% голосов набрали такие безумные поступки, как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.

Один из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также по 1% – прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены. Еще 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.

Среди других неординарных поступков во имя любви – именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнение с работы.

А в жизни 19% респондентов не было любовных безрассудств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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